جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يقبض على عدد من مروجي المخدرات ويحيلهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات .

طرابلس 16 يوليو 2023 (وال)- أكد مصدر اعلامي بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية انه من خلال رصد وتتبع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن أعضاء التحري والقبض لفرع مصراتة من القبض على شخصيين ليبيين الجنسية بمنطقة طمينه وبحوزتهم عدد ( 292 قرص ) من نوع ترامادول وعدد قطعتين بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر الحشيش وعدد ( 9 قنينات ) خمره ودخائر .

وفي إطار تتبع الشبكه الإلكترونيه المنظمة التي تقوم بترويج المخدرات داخل وخارج طرابلس قامت القوة الخاصة التابعة لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بإختراق الشبكه عن طريق احد المصادر الخاصه كما تم التنسيق مع شخص جزائري الجنسية يتجول بين مدينتي طرابلس والجميل وبالتنسيق معه لعملية بيع وشراء كميه من مخدر الحشيش بوزن (7 كيلو جرام) بعدد 70 قرصه ماتعرف شعبيا (الملكيه) بمبلغ ( 115 الف ذينار ليبي ) حيث تم نصب كمين له في عملية الشراء .

وأكد الجهاز انه بعد التواصل معه لغرض استلام الكميه أفادنا بأن تسليم الكمية ستكون داخل مدينة الجميل وبالفعل تم الإنتقال إلى مدينة الجميل وتم ضبط الكمية المتفق عليها ولازال البحث والتحري مستمر عن باقي الشبكه .

اتخدت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

و تمكن فرع مكافحة المخدرات غريان وبمشاركة الغرفة الأمنية المشتركة من ضبط شخصيين ليبيي الجنسية الأول مواليد 1992 والثاني مواليد 1997 وبحوزتهم عدد(40) قرص أكس تي سي وعدد(41) قرص أبتريل وعدد (106) قرص ترامادول.

اتخدات الإجراءات القانونية وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات غريان .

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