الدبيبة يشارك في الاجتماع العادي الأول لوزارة التربية والتعليم مع مراقبي التعليم .

طرابلس 16 يوليو 2023 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم في الاجتماع العادي الأول لوزارة التربية والتعليم مع مراقبي التعليم بالبلديات لمناقشة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2023-2024، والوقوف على الصعوبات التي تواجهه لمعالجتها.

وتقدم الدبيبة بجزيل الشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة في أنحاء الوطن، على جهودهم المبذولة لاستكمال العام الدراسي، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية لن تدخر جهدا في دعم القطاع وتأهيل كوادره التربوية والإدارية، مشددا على وزارة المالية بضرورة معالجة معلمي العقود الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات بعد التأكد من بياناتهم.

وأكد مراقبو التربية والتعليم، خلال الاجتماع عن تقديرهم للجهود المبذولة من الحكومة لدعم المعلم والعملية التعليمية بشكل عام، واعتبار مشاركة رئيس الحكومة في اجتماعهم ومناقشة قضاياهم مؤشرا إيجابيا على اهتمامه بالقطاع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سد العجز من المعلمين وتوفير المستلزمات التعليمية، وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس، وانطلاق مشروع تنفيذ 500 مدرسة جديدة.

و شارك في الاجتماع 119 مراقبا تعليميا من كافة البلديات ومديري المراكز والمصالح والمكاتب والإدارات التابعين للوزارة.

وحضر الاجتماع وزيرا الحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وال..