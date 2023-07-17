الدبيبة : لن ندخر جهدا في دعم قطاع التعليم وتأهيل كوادره التربوية والإدارية.

طرابلس 16 يوليو 2023م (وال ) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنيسة ” عبدالحميد الدبيبة ” أن حكومته لن تدخر جهدا في دعم قطاع التعليم في البلاد وتأهيل كوادره التربوية والإدارية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته مساء اليوم في الاجتماع العادي الأول لوزارة التربية والتعليم الذي ضم 119 مراقبا تعليميا من كافة البلديات ومديري المراكز والمصالح والمكاتب والإدارات التابعين للوزارة لمناقشة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2023-2024، والوقوف على الصعوبات التي تواجهه لمعالجتها الذي أقيم بمسرح المركز العام لتدريب المعلمين في طرابلس.

وشدد ” الدبيبة ” في كلمته على وزارة المالية بضرورة معالجة ملف معلمي العقود الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات بعد التأكد من بياناتهم.

وتقدم رئيس الحكومة – خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – بالشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة في أنحاء الوطن، على جهودهم المبذولة لاستكمال العام الدراسي.

وأكد عدد من مراقبي التربية والتعليم في كلمات لهم على تقديرهم للجهود المبذولة من الحكومة لدعم المعلم والعملية التعليمية بشكل عام .

كما اعتبروا مشاركة رئيس الوزراء ” عبدالبحميد الدبيبة ” في اجتماعهم ومناقشة قضاياهم مؤشرا إيجابيا على اهتمامه بالقطاع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سد العجز من المعلمين وتوفير المستلزمات التعليمية، وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس، وانطلاق مشروع تنفيذ 500 مدرسة جديدة.

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