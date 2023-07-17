اختتام الدورة التدريبية على اساسيات الحاسوب لفئة الأشخاص ذوى الاعاقة ببلدية البوانيس .

سبها 16 يوليو 2023 م (وال)- اختتمت ببلدية البوانيس فعاليات الدورة التدريبية على اساسيات الحاسوب لشريحة الاشخاص ذوى الاعاقة بالبلدية.

وتهدف الدورة – التي حضر اختتامها عميد البلدية المكلف ” عبد القادر الليفاوى ” وعدد من المهتمين بشريحة الاشخاص ذوى الإعاقة – الى إتاحة فرص تعلم وتدريب الأطفال من هم من شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم في المجتمع .

وتلقى المشاركون في الدورة التي اقيمت بمركز شباب البوانيس بسمنو باشراف عضو المجلس البلدي عن فئة الاشخاص ذوى الاعاقة ” فوزية الرشيد ” عددا من المحاضرات النظرية والتطبيقية العملية على كيفية التعامل مع جهاز الحاسوب ومكوناته والبرامج الاساسية على سطح المكتب الى جانب كيفية الطباعة والخطوات الخاصة بها .

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