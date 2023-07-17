موجة حر شديدة تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن 17 يوليو 2023 م ( وال ) حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من “موجة حرّ واسعة النطاق وشديدة الوطأة” في قسم كبير من غرب البلاد وجنوبها، مع توقّع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل، ما يزيد المخاطر الصحية على ملايين السكان.

وقالت الهيئة في تقرير مساء أمس الأحد “من المتوقع تسجيل درجات حرارة عالية قياسية على نطاق واسع، فضلاً عن درجات حرارة دنيا يومية تحطّم المستويات القياسية في أجزاء من الجنوب الغربي، على طول ساحل الخليج الغربي، وفي جنوب فلوريدا”.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية إن الحرارة هي سبب الوفاة الرئيسي المرتبط بالطقس في الولايات المتحدة، وحضت الأمريكيين على أخذ هذه المخاطر على محمل الجد.

وأضافت: “إجمالا، من جنوب فلوريدا وساحل الخليج إلى الجنوب الغربي، لا يزال أكثر من 80 مليون شخص تحت تحذير من الحرارة المفرطة أو تحذير من الحرارة حتى وقت مبكر من هذا الصباح”.ودقت السلطات ناقوس الخطر منذ أيام، وأوصت الأمريكيين بتجنب الأنشطة الخارجية في النهار وتجنب الجفاف، الذي يمكن أن يصبح قاتلا بسرعة في هذه الحرارة.