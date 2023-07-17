اليابان والصين تتفقان على التواصل الوثيق على مختلف المستويات

جاكرتا 17 يوليو 2023 م ( وال ) اتفقت اليابان والصين، على التواصل الوثيق على مختلف المستويات، لكن كبار دبلوماسييهما ظلوا منقسمين حول خطة طوكيو لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة «فوكوشيما» للطاقة النووية في البحر، والأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة، حسبما أفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أمس الأحد .

وخلال محادثات جرت في جاكرتا، أكد وزير الخارجية الياباني، “يوشيماسا هاياشي “، وكبير الدبلوماسيين الصينيين، “وانغ يي “، موقفهما بشأن القضايا الثنائية، لكنهما اتفقا على أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد والتبادلات الشعبية، وفقاً لما ذكرته الحكومة اليابانية.

وقال هاياشي لنظيره الصيني: «إن العلاقات اليابانية-الصينية تحمل العديد من الإمكانات، لكنها تواجه العديد من التحديات والمخاوف الخطيرة». هذا فيما أعرب وانغ عن أمله في أن تعزز الصين واليابان العلاقات لتلبية «احتياجات العصر الجديد» من خلال اغتنام فرصة الذكرى الـ45 لإبرام معاهدة السلام والصداقة الثنائية لعام 1978.وتأتي المحادثات الثنائية في الوقت الذي يهدف فيه البلدان الآسيويان إلى تحقيق الاستقرار في علاقتهما من خلال الحوار، رغم تبادل الانتقادات اللاذعة بشأن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ في وقت ما خلال الصيف.

ولكن الصين حثت اليابان على عدم المضي قدماً في خطتها، وقالت إن مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلامة ليست «ضوءاً أخضر» لتصريف ما تسميه «المياه الملوثة نوويا» في البحر. وقالت الخارجية اليابانية إن هاياشي حث الصين على التعامل مع الأمر «من وجهة نظر علمية».