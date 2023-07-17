منظمة الصحة العالمية : الحرب في السودان أسفرت عن خسائر بشرية فادحة

جنيف 17 يوليو 2023 م ( وال ) صرحت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد ، إن المواجهات العسكرية التي اندلعت في السودان قبل أشهر، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الناس، فيما اضطرت ملايين الأشخاص إلى النزوح عن ديارهم.

وكتب مدير المنظمة، تيدروس “أدهانوم غيبريسوس “، أن المواجهات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أودت بحياة أكثر من ألف شخص، فيما أدت لإصابة ما يزيد عن 12 ألفا.وأضاف أدهانوم في تغريدة على منصة “تويتر”، أن المعارك الضارية أدت لنزوح 3 ملايين شخص، إضافة إلى عرقلة تزويد الناس بخدمات الكهرباء والماء والدواء والرعاية الصحية.

ودعا مدير المنظمة كافة الأطراف إلى وقف الهجوم على المنشآت الصحية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مكان. ويأتى هذا التقرير، علي هامش وصول وفد من الحكومة السودانية إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ ثلاثة أشهر.