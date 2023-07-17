توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي

تونس 17 يوليو 2023 (وال) – وقعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج بتونس أمس الأحد مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بما يفوق ما قيمته 750 مليون يورو.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، شهدوا حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس قيس سعيد في المؤتمر الصحفي عقب التوقيع نحن في حاجة اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها شبكات إجرامية .. معتبرا أن الحل لقضية المهاجرين غير النظاميين ولأوضاعهم لا يمكن إلا أن يكون جماعيا بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية فون دير لاين، خلال المؤتمر إن الجهود تتنزّل في إطار تيسير الهجرة القانونية .. مؤكّدة أهميّة الشراكة مع تونس والرامية الى ان يلمس شعوب ضفّتي المتوسّط ثمراتها ، قائلة نحتاج الى تعاون فعلي اكثر من اي وقت مضى لضرب الشبكات الإجرامية والمهربين الذين يستغلّون بؤس الانسان .

وأضافت فون دير لاين “اتفقنا على حزمة من الإجراءات التي سنقوم بتنفيذها من بينها برنامج خاص بالشباب ودعم 80 مدرسة للانتقال الرقمي والعمل على تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات لتونس وتنمية السياحة والقطاع الرقمي ، وتطوير قطاع الطاقات المتجددة وتزويد تونس بالتكنولوجيا الضرورية.

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