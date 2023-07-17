كوريا الجنوبية تنضم إلى التدريبات الإلكترونية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة

سيؤول 17 يوليو 2023 م ( وال ) أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، أن قيادة العمليات السيبرانية الكورية الجنوبية ستشارك في تدريب سيبراني متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة هذا الشهر؛ لتعزيز قدراتها لمواجهة التهديدات في المجال الأمني المتزايد الأهمية.

وذكرت الوزارة أنه “باستضافة الولايات المتحدة من المقرر إجراء تدريب القيادة السيبرانية السنوي بدءا من اليوم الإثنين حتى 28 من شهر يوليو الجاري. ويشمل التدريب تحالف (العيون الخمس) الاستخباراتي، الذي يتألف من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وغيرها من الدول الشريكة”. وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) .

وتابعت الوزارة أنه “للمضي قدما، ستطور قيادة العمليات السيبرانية آلية تعاون في العمليات السيبرانية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من خلال التدريب الثنائي وتبادل التقنيات السيبرانية وزيارات المتخصصين”.وستكون هذه ثاني مشاركة لكوريا الجنوبية في التدريبات بعد مشاركتها الأولى العام الماضي.