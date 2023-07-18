جلسات تدريبية لزهرات مفوضية كشاف الجفرة

ودان17يوليو 2023م (وال) – نظمت حلقة الزهرات بمفوضية الجفرة للكشافة والمرشدات جلستين تدريبيتين للقائدات ضمن برنامج عملها للعام الكشفي الحالي استضافتها كلية ادارة الاعمال بودان.

وتضمنت الجلسة الاولى التي قدمتها القائدة الكشفية “فاطمه المهدي قنون” بعنوان (خصائص النمو) جملة من النصائح والارشادات التوعوية حول الاهتمام بالجوانب الفاعلة لعملية النمو في كافة المجالات المتعلقة بالفرد في المجتمع او المعرفة او التماسك المجتمعي في مختلف جوانبه مع الاهتمام بالشباب والشابات من الكشافين الجدد .

وتطرقت الجلسة الثانية التي قدمها القائد الكشفي “بدر يوسف جمال” بعنوان الوسائل المعينة الى الوسائل المختلفة للتمكين وتوسيع المعرفة لدى المتلقي للعلوم والمعرفة وكذلك التربية المجتمعية .

واوضح القائد الكشفي “بدر جمال” مفوض كشافة الجفرة لوكالة الانباء الليبية ان هذه الجلسات التدريبية التي ستتواصل خلال هذه الفترة تهدف الى توسعة مدارك قائدات الكشافة وتهيئتهن لقيادة رشيدة مع التركيز على الجانب الانساني والتطوعي وكيفية تقديم العون والمساعدة وقت الازمات سواء الصراعات المسلحة او العوامل الطبيعية مثل الزلازل او الفيضانات وغيرها .

واشار “جمال” الى ان كافة افواج الكشافة بمناطق الجفرة تشهد العديد من المناشط الثقافية والرياضية والفنية والرحلات والمخيمات خلال العام الكشفي.

… (وال – الجفرة)…