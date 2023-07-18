( الكوني ) يلتقي عددا من النخب السياسية والحزبية والأساتذة والأكاديميين لمناقشة المواضيع التي تلامس الشأن العام .

طرابلس 17 يوليو 2023 م ( وال )- التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” اليوم الاثنين بطرابلس عددا من النخب السياسية والحزبية ، والأساتذة ، والأكاديميين لمناقشة المواضيع التي تلامس الشأن العام .

ونقلت مصادر المجلس الرئاسي عن” النائب ” الكوني ” خلال اللقاء تأكيده على أنه لن يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل .

وأضافت المصادر أن النخب السياسية من جهتها اشادت بالمجلس الرئاسي لوقوفه على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية ، معربة عن ثقتها في قدرته تحقيق الاستقرار، مستعرضة الرؤى ، والأفكار ، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي ، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين .

بدوره أشاد النائب ” الكوني ” بالرؤى والأفكار التي طرحت لحل الأزمة الليبية ، مؤكدا بأنها سوف تؤخذ بعين الاعتبار، مستعرضا جهود المجلس الرئاسي التي تهدف ، لتحقيق الاستقرار، ورؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة.

وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات ، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها ، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على اساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار .

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