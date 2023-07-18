( المقريف ) يحضر الحفل السنوي الثالث لتكريم مكاتب التَّعليم الخاص على مستوى ليبيا .

طرابلس 17 يُوليو 2023م ( وال )- اقيم بطرابلس اليوم الاثنين الحفل السنوي الثالث لتكريم مكاتب التَّعليم الخاص على مستوى ليبيا للعام 2022 – 2023م ، بحضور وَزِير التَّربية والتَّعليم “مُوسى المقريفْ” .

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن مكتب التَّعليم الخاص بِمراقبة التَّربية والتَّعليم أبو سليم تحصل على التَّرتيب الأول ، فِيما تحصَّل على التَّرتيب الثاني مكتب التَّعليم الخاص بِمراقبة التَّربية والتَّعليم بنغازي ، وَتحصَّل على التَّرتيب الثالث مكتب التَّعليم الخاص بِمراقبة التَّربية والتَّعليم ببلدِية إدري الشاطي من أصل ( 126 ) مكتب تعليم خاص على مستوى مراقبات التَّربية والتَّعليم.

وأثني ” المقريف ” في كلمة خلال الحفل على جُهود إدارة التَّعليم الخاص بِالوزارة المبذولة في بث روح التنافس بين مكاتب التَّعليم الخاص بِالمراقبات للإتقان والرفع من مستوى العمل والاِهتمام الدَّائم بِالعملية التَّعليمية ، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تُولِي التَّعليم الخاص اِهتماماً خاصاً لِضمِّه نسبة 25 في المئة من الطلاب والتلامِيذ، الدَّارسين في ليبيا من خِلال توجيه مصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي بِمتابعة مدارس التَّعليم الخاص أُسوة بِالعام ، وَدعمهم العام الماضي بتوزيع الكتب المدرسية عليها بالمجان.

وَحضر حفل التكريم مُدير إدارة التَّعليم الخاص “عمران العموري”، وَمدير ادارة الموارد البشرية ” أبوبكر الهاشمي”، ومُدير إدارة النَّشاط المدرسي “عبد الباسط النعاس”، وَمراقب التَّربية والتَّعليم ببلدِية أبو سليم “محمود الرايس”، وَعدد من أعضاء المجلس البلدِي بِالبلدية، وَمديري مكاتب التَّعليم الخاص بِمراقبات التَّربية والتَّعليم على مستوى ليبيا.

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