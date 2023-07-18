المؤسسة الوطنية للنفط تطلق من بنغازي برنامجها التدريبي لخريجي التخصصات النفطية من المعاهد و الجامعات الليبية .

بنغازي 17 يوليو 2023 (وال)- اطلقت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم من مدينة بنغازي برنامجها التدريبي لخريجي التخصصات النفطية ( +7000 ) من المعاهد و الجامعات الليبية .

وتعد الخطوة التطويرية باكورة برنامج الوطنية للنفط لتطوير عناصرها البشرية والرفع من الكفاءة و جودة الاداء لموظفيها ودمج الكوادر الشبابية ضمن جدولة الاحلال الوظيفي لمن هم على مقربة من التقاعد .

و اوضحت مسؤولة البرنامج التدريبي و عضو فريق توطين التدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط ” خولة الشريف ” اثناء عرضها للبرنامج ( ان المدة التدريبة للخرجين تستغرق تسعة اشهر مقسمة على شقين تدريب داخلي ومدته ستة اشهر و آخر خارجي يستغرق ثلاثة اشهر سيلتحق به المتيزون في البرنامج التدريبي بمعدل 600 ساعة تدريبة ، وان المرحلة الاولى ستنطلق نهاية الشهر الجاري و ستكون بمدينة سبها ، و اجمالي المجموعات التدريبية ستة وتنتهي سبتمبر 2024 )

وأوضحت ان اجمالي الذين تقدموا للتسجيل بلغ “17426 ” خريج ، وعدد المستكملين للتسجيل ” 11228 ” ، والذين تم قبولهم ” 7170 ” ، والمرفوضين ” 4957 ” ، وتبلغ نسبة الاناث الملتحقات يالبرنامج التدريبي ” 6% ” ، وسيخضع جميع الملتحقين بمراكز التدريب في سبها و بنغازي و طرابلس و ستصرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين ” 1000″ دينار لكل متدرب يحظى المتميزون منهم بفرصة عمل داخل الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط .

ويهدف المشروع التدريبي الى تعزيز قيم المثابرة و الاتقان و الانضباط و الايجابية و المرونة و ثقافة العمل الجاد ،بالاضافة الى تطوير المهارات الاساسية و تنمية المعارف المهنية ، وايضا تعزيز ثقافة الابتكار و ريادة الاعمال .

و تم اطلاق برنامج البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية( +7000 ) بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط ، ورؤساء لجان الشركات النفطية ، و المدارء العاملون ومدراء الادرات و مراكز التدريب و الجامعات و المعاهد الليبية التي تتضمن في خطتها التعليمية التخصصات النفطية .

(وال بنغازي ) ..