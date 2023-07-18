ليبيا نيوز

المؤسسة الوطنية للنفط تطلق من بنغازي برنامجها التدريبي لخريجي التخصصات النفطية من المعاهد و الجامعات الليبية .

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 17 يوليو 2023 (وال)- اطلقت المؤسسة الوطنية للنفط  اليوم من مدينة بنغازي برنامجها التدريبي لخريجي التخصصات النفطية ( +7000 ) من المعاهد و الجامعات الليبية . 

 وتعد الخطوة التطويرية باكورة برنامج الوطنية للنفط لتطوير عناصرها البشرية والرفع من الكفاءة و جودة الاداء لموظفيها ودمج الكوادر الشبابية ضمن جدولة الاحلال الوظيفي لمن هم على مقربة من التقاعد .

 و اوضحت مسؤولة البرنامج التدريبي و عضو فريق توطين التدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط  ” خولة الشريف ”   اثناء عرضها للبرنامج ( ان المدة التدريبة للخرجين تستغرق تسعة اشهر مقسمة على شقين تدريب داخلي ومدته ستة اشهر و آخر خارجي يستغرق ثلاثة اشهر سيلتحق به المتيزون في البرنامج التدريبي بمعدل 600 ساعة تدريبة ، وان المرحلة الاولى ستنطلق نهاية الشهر الجاري و ستكون بمدينة سبها ، و اجمالي المجموعات التدريبية ستة وتنتهي سبتمبر 2024 )

وأوضحت ان   اجمالي الذين تقدموا للتسجيل  بلغ  “17426 ” خريج ، وعدد المستكملين للتسجيل  ” 11228 ”   ، والذين تم قبولهم ”  7170 ”  ، والمرفوضين  ” 4957 ”  ، وتبلغ نسبة الاناث الملتحقات يالبرنامج التدريبي  ” 6% ”  ، وسيخضع جميع الملتحقين بمراكز التدريب في سبها و بنغازي و طرابلس و ستصرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين ” 1000″ دينار لكل متدرب  يحظى المتميزون منهم بفرصة عمل داخل الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط .

ويهدف المشروع التدريبي  الى تعزيز قيم المثابرة و الاتقان و الانضباط و الايجابية و المرونة و ثقافة العمل الجاد ،بالاضافة الى تطوير المهارات الاساسية و تنمية المعارف المهنية ، وايضا تعزيز ثقافة الابتكار و ريادة الاعمال .

و تم اطلاق برنامج البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية( +7000 ) بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط ، ورؤساء لجان الشركات النفطية  ، و المدارء العاملون ومدراء الادرات و مراكز التدريب و الجامعات و المعاهد الليبية التي تتضمن في خطتها التعليمية التخصصات النفطية .

 (وال بنغازي ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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