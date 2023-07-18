ليبيا نيوز

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تطالب بالكشف الفوري عن مصير الحاجة ( برنية مصباح ثابت ) المفقودة بالأراضي السعودية.

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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