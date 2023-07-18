لجنة شؤون النقابات بمجلس النواب تبحث الصعوبات والمشاكل التي تواجه النقابة العامة للتعليم الفني المتوسط

بنغازي 17 يوليو 2023م (وال ) – استعرض نائب رئيس لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب” جبريل اوحيدة ” مع النائب الأول للنقابة العامة للتعليم الفني المتوسط ” محمد البرعصي ” الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عمل النقابة من بينها المشاكل التنظيمية مع اتحاد العمال، وملف فروقات المرتبات في عدد من المناطق.

وأكد ” اوحيدة ” خلال الاجتماع أن المشاكل التنظيمية ستُحل بعد صدور اللائحة التي تنظم عمل النقابات والاتحادات والروابط المهنية، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع النقيب العام وجهات الاختصاص فيما يتعلق بملف فروقات المرتبات بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”.

وفي ختام الاجتماع كرمت النقابة العامة للتعليم الفني المتوسط نائب رئيس لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب السيد ” جبريل اوحيدة ” تقديراً لجهوده التي بذلها لإنجاز قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي رئيس النقابة الفرعية المرج ” أدم العرفي ” و عضوي النقابة الفرعية بنغازي” عبدالسلام المسماري ” “عبد السلام النجار ” والناطق الإعلامي لنقابات المنطقة الشرقية .

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