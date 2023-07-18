تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية مع تونس لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.

طرابلس 17 يوليو 2023م (وال ) – أعلنت وزارة الداخلية تسيير دوريات أمنية صحراوية لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية .

وقالت الوزارة في بيان لها إن قاطع العسة الأمني الحدودي التابع لجهاز حرس الحدود قام بتسيير دوريات أمنية صحراوية مطقمة ومجهزة لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية .

كما أكدت الوزارة أنه تم إنشاء تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن واتخاذ كافة الاجراءات لمنع حدوث أي خروقات أمنية .

وبحسب الوزارة فان تسيير الدوريات الصحراوية يأتي تنفيذ لخطتها الرامية إلى تأمين وحماية الحدود الليبية التونسية، وتنفيذا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود.

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