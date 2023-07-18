وزارة الداخلية تنشر فيديو مصور لعمليات الإنقاذ لعدد من المهاجرين تم طردهم من تونس باتجاه الأراضي الليبية .

طرابلس 17 يوليو 2023م (وال ) – تمكنت دوريات جهاز حرس الحدود قاطع العسة من انقاذ واسعاف عددا من المهاجرين غير الشرعيين بينهم نساء واطفال تم طردهم من تونس باتجاه الأراضي الليبية .

ونشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية فيديو مصور عبر صفحتها الرسمية تناول عمليات الإنقاذ التي قام بها عناصر حرس الحدود لهؤلاء المهاجرين .

كما تضمن الفيديو المصور شهادات لعدد من المهاجرون الذين تم انقاذهم عن تعرضهم للطرد القسري من تونس، لا سيما من صفاقس، وتركهم وسط الصحراء في العراء وإجبارهم على دخول الأراضي الليبية.

وقال احد المهاجرين ” إن قوات الامن التونسي طردتهم من أماكن إقامتهم واعتدت عليهم بالضرب وتم اجبارهم على النوم في العراء والبقاء لأيام طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة .

وأفاد مهاجر آخر بأن أجهزة الامن التونسية اوقفته هو وزوجته رغم امتلاكه لأوراقه الثبوتية ودخوله عبر احدى مطار البلاد بصورة قانونية إلا انها اعتدت عليهم بالضرب واقتادتهم الى الصحراء على الحدود مع ليبيا .

وبينت المشاهد المصورة قيام عناصر حرص الحدود ” قاطع العسة ” بإنقاذ واسعاف هؤلاء المهاجرين حيت قدم لهم الإسعافات الأولية والدواء .

وتضمنت الإغاثة التي جرى تقديمها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة الإسعافات وتزويد المصابين من المهاجرين غير النظاميين بالغذاء والملابس وإيوائهم مؤقتًا، إلى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقهم.

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