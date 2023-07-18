غوتيريش يدعو لعمل سياسي رفيع المستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نيويورك 18 يوليو 2023 ( وال ) – دعا ” أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة العالم إلى تبني عمل سياسي رفيع المستوى يجعل أهداف التنمية المستدامة حقيقة للجميع وفي كل مكان.

وقال في كلمة له أمس الاثنين أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، إن الوعد الذي قطعته الدول بالإجماع للالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 “أصبح في خطر”.

وأشار، حسب الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، إلى أن الإصدار الخاص لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 رسم صورة صادمة، حيث أظهر أن التقدم على طريق تحقيق نصف أهداف التنمية المستدامة “هزيل وغير كاف”.

وأوضح أنه وفقًا للمسار الحالي فإن قرابة 600 مليون شخص سيواصلون الغرق في براثن فقر مدقع بحلول عام 2030، مبينًا أن فجوة التمويل السنوي لأهداف التنمية المستدامة اتسعت من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة كورونا لتصل إلى 4.2 تريليونًا.

وحث الأمين العام كل الدول على تمهيد الطريق لجهود متضافرة بهدف وضع أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من قمة النظم الغذائية وقمة الطموح المناخي والاجتماع التحضيري لقمة المستقبل واجتماعات مجموعة الدول العشرين والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP28) وقمة أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى الحاجة لإعلان سياسي يجدد وينشط الوعد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يمهد الطريق أمام تقدم أسرع على مسار تحولات رئيسية لأهداف التنمية، بما فيها الحماية الاجتماعية والوظائف والطاقة والتعليم وغيرها.

وقال إن جميع أهداف التنمية المستدامة تطالب بتسريع العمل المناخي، محذرًا من أن السياسات الحالية تقود العالم نحو زيادة في درجات حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية، واصفا هذا الأمر بـ “الجنون”، إلا أنه أكد في ذات الوقت أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فقط هو أمر ممكن إذا أخذ العالم قفزة فيما يخص العمل المناخي.

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