وزارة الصحة تتابع المرافق الصحية الخاصة ببلدية ابوسليم .

طرابلس 18 يوليو 2023 م ( وال ) – اتفقت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوحدة وإدارة الخدمات الصحية ببلدية أبوسليم على البدء في متابعة الاشتراطات الصحية للمؤسسات الخاصة، الواقعة في نطاق البلدية وتقييمها.

جاء ذلك خلال بحث لجنة متابعة وتقييم آداء المؤسسات الصحية الخاصة ، المشكلة بموجب قرار وزير الصحة رقم (659) لسنة 2023 ، مع مدير إدارة الخدمات الصحية أبوسليم، أمس الاثنين حول الإجراءات المشتركة للقيام بالزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في نطاق البلدية، تنفيذًا للمهام المناطة باللجنة بما يتماشى مع القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973.

وحسب موقع الوزارة على الفيسبوك يترأس هذه اللجنة مدير إدارة التفتيش والمتابعة ” أسامة سركز” وتضم في عضويتها مديري إدارات القطاع الخاص، والصيدلة، والخدمات الطبية،والخدمات الصحية بالمناطق، والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمناطق الصحية المتكاملة.

…( وال)…