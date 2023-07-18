الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في عام.

سنغافورة 18 يوليو 2023 (وال) – تراجع الدولار اليوم الثلاثاء إلى قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام ، في ظل ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة عقب تقرير التضخم الذي جاء أخف وطأة من المتوقع الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة طفيفة إلى 99.84 في التعاملات المبكرة بعدما هوى لأدنى مستوياته منذ أبريل 2022 يوم الجمعة.

في المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 17 شهرًا أمام العملة الأمريكية عند 1.1256 دولار، كما زاد الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.3094 دولار.

وارتفع الين الياباني إلى 138.66 مقابل الدولار، ولا يزال مرتفعًا 4 في المائة عن أدنى مستوياته في سبعة أشهر المسجل الشهر الماضي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة في أحدث التعاملات مسجلاً 0.6821 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6332 دولار.

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