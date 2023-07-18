مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في بولندا .

وارسو 18 يوليو 2023 (وال) – أعلنت الشرطة البولندية مقتل خمسة أشخاص وإصابة 8 آخرين في تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب وارسو الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم شرطة وارسو سيلفستر مارتشاك “هناك خمسة قتلى وثمانية جرحى بينهم اثنان بحال خطرة” .. مشيرا إلى أن الشرطة تلقت بلاغا بشأن الحادث من مطار خريتسينو الصغير الواقع على بعد 47 كيلومترا شمال العاصمة البولندية.

وأفاد مسعفون أن الطائرة وهي من طراز سيسنا 208 معدة لممارسة القفز بالمظلة كانت تقل ثلاثة أشخاص.

وتحطمت الطائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصا لجأوا إليه للاحتماء تحسبا لعاصفة. وقضى قائد الطائرة في الحادث.

.. ( وال ) ..