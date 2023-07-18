روسيا تعزز الإجراءات الصحية على الرحلات القادمة من مصر بعد ظهور مرض غامض.

موسكو 18 يوليو 2023 (وال) – عززت هيئة الرقابة الروسية الإجراءات الصحية على الرحلات الجوية القادمة من مصر ، بعد الإعلان عن ظهور مرض غامض .

وقال بيان للهيئة إنه تم تعزيز الرقابة الصحية والحجر الصحي على الرحلات الجوية القادمة من مصر بسبب حالات مرضية مجهولة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي بشأن الرحلات القادمة من مصر، عززت الهيئة الرقابة الصحية والحجر الصحي ، بما في ذلك بمساعدة نظام المعلومات الآلي “بيريميتر”.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت بيانا يوم الأحد ، بعد شكوى مواطنين في قرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، من ظهور مرض غامض وإصابة قرابة 250 شخصا من أهالي القرية بالمرض.

وقالت الوزارة إن الأعراض التي يعاني منها المرضى في قرية العليقات لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

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