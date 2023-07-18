اليابان تعتبر تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب قرارا مؤسفا

طوكيو 18 يوليو 2023 م ( وال ) اعتبرت الحكومة اليابانية أن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قرار “مؤسف”. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء” هيروكازو ماتسونو” -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء- إن قرار روسيا مؤسف للغاية، معربا عن قلقه بشأن التأثير المحتمل على الإمدادات الغذائية العالمية.

وأضاف أنه من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي، ستعمل الحكومة على إقناع روسيا بالعودة إلى الصفقة بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي.

من جهته شدد وزير الخارجية الياباني “يوشيماسا هاياشي” على أن روسيا ستتحمل المسئولية النهائية عن التأثير السلبي لقرارها. مطالبا بعودة روسيا إلى الإطار الدولي واستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

بدوره، أكد وزير الزراعة الياباني ، “تيتسورو نومورا ” ، أن القرار الروسي لن يكون له تأثير فوري على إمدادات الحبوب إلى اليابان، حيث تستورد اليابان معظم قمحها من كندا والولايات المتحدة.

مشيرا إلى أن الصفقة أسهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الغذاء العالمية في ظل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، وأعرب عن قلقه من أن وقف الصفقة قد يؤثر سلبا على الأسعار العالمية للحبوب، بما في ذلك القمح والذرة، وإمدادات السوق العالمي