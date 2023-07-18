باتيلي يطلع المنفي على الترتيبات مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني قبل اجتماعها في مدينة بنغازي هذا الأسبوع .

طرابلس 18 يوليو 2023 م ( وال) – أطلع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باثيلي ” رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الحالي، مؤكداً على شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي باعتباره مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف

كما أطلع ” باتيلي ” ” خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس ” المنفي ” على آخر الترتيبات مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني قبل اجتماعها في مدينة بنغازي هذا الأسبوع، مجدداً دعمه لعمل الرئاسي في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الإنفاق قبل انعقاد أولى اجتماعاتها

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن ” المنفي ” أكد لـ ” باتيلي ” استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول للانتخابات في أقرب الآجال. .

(وال)