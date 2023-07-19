ليبيا نيوز

( وهيبة ) يقوم بجولة أمنية تفتيشية على مراكز الشرطة بالعاصمة طرابلس .

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

              

طرابلس 18 يوليو 2023م ( وال )- قام مدير أمن طرابلس اللواء ” خليل وهيبة ” بجولة تفتيشية صباح اليوم شملت مركز شرطة الفرناج وذلك للوقوف على سير العملية الأمنية فيه والتفتيش على مدى الالتزام بقواعد الضبطية لأعضاء هيئة الشرطة العاملين داخل المراكز .

   وذكرت مصادر مديرية أمن طرابلس أن ” وهيبة ” شدد على أهمية إنجاز جميع الدعاوى وأوامر القبض وعدم تأخيرها ، مؤكداً على الإهتمام بالضبط العسكري وتنفيذ الواجبات والمهام بالشكل الذي يعكس الصورة الحقيقية لمديرية امن طرابلس .

   واشارت إلى ان رئيس قسم شؤون المراكز العميد ” علي سحبون ” و رئيس مركز شرطة الفرناج اللواء ” هشام دوزان ” رافقا مدير امن طرابلس خلال هذه الجولة التي تاتي ضمن اهتماماته في متابعة العملية الأمنية داخل مراكز الشرطة .

   ….( وال )…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك