( وهيبة ) يقوم بجولة أمنية تفتيشية على مراكز الشرطة بالعاصمة طرابلس .

طرابلس 18 يوليو 2023م ( وال )- قام مدير أمن طرابلس اللواء ” خليل وهيبة ” بجولة تفتيشية صباح اليوم شملت مركز شرطة الفرناج وذلك للوقوف على سير العملية الأمنية فيه والتفتيش على مدى الالتزام بقواعد الضبطية لأعضاء هيئة الشرطة العاملين داخل المراكز .

وذكرت مصادر مديرية أمن طرابلس أن ” وهيبة ” شدد على أهمية إنجاز جميع الدعاوى وأوامر القبض وعدم تأخيرها ، مؤكداً على الإهتمام بالضبط العسكري وتنفيذ الواجبات والمهام بالشكل الذي يعكس الصورة الحقيقية لمديرية امن طرابلس .

واشارت إلى ان رئيس قسم شؤون المراكز العميد ” علي سحبون ” و رئيس مركز شرطة الفرناج اللواء ” هشام دوزان ” رافقا مدير امن طرابلس خلال هذه الجولة التي تاتي ضمن اهتماماته في متابعة العملية الأمنية داخل مراكز الشرطة .

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