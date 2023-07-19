المشري يبحث مع السفير الإيطالي المسار الانتخابي والمصالحة الوطنية .

طرابلس 18 يوليو 2023م(وال)-بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جيانلوكا ألبريني” العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي للدولة أن اللقاء تناول أيضا مناقشة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا وسبل دعم مسار الحل الليبي-الليبي للوصول للانتخابات في أقرب الآجال، إضافة إلى التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول التي من مصلحتها عدم تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد المشري خلال اللقاء حسب المكتب الاعلامي الحرص على إنجاز الانتخابات بالقوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة 6+6، على اعتبار أن هذه النتائج نهائية وملزمة ولا تعدل إلا عن طريق اللجنة المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل المجلس الأعلى للدولة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله