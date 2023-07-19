الدبيبة يتلقى إحاطة من السفيرة البريطانية حول المشاورات التي تجريها مع الأطراف الليبية .

طرابلس 18 يوليو 2023 م (وال)-تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إحاطة من السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال،حول المشاورات السياسية التي تجريها مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وفقا للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة.

وجدّد الدبيبة حسب المكتب لاعلامي التأكيد على دعمه لمطالب الشعب الليبي بالذهاب المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشادت السفيرة من جانبها، بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدة دعم بريطانيا للجهود الهادفة لإجراء الانتخابات في أفضل الظروف.