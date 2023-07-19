ليبيا نيوز

الاحتفال بتخرج الدفعة الثالثة من منتسبي جهاز دعم المديريات بوزارة الداخلية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 يوليو 2023 (وال)- احتفل اليوم الثلاثاء بتخرج الدفعة  الثالثة من منتسبي جهاز دعم  المديريات بوزارة الداخلية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة .

واكد الدبيبة في كلمة القاها بالمناسبة ان تخريج مثل هذه الدفعات  يجسد عمليا  مرحلة هامة  في استكمال مؤسسات الدولة التي يقوم رجل الامن بحمايتها .

وقال ” نشعر اليوم جميعا بالفخر  بان ابنائنا  وضعوا انفسهم  لخدمة وطنهم والعمل تحت سلطة الدولة  كونهم امل جديديدعو الى التفاؤل.

واضاف ” تذكروا تضحيات رفاقكم   .. انتم  حماة القانون انطلقوا ولبوا نداء الوطن الذي ينتظركم .

وال..

 

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وكالة الأنباء الليبية

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