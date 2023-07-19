المنفي والدبيبة يبحثان تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.

طرابلس 18 يوليو 2023م (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ، اليوم الثلاثاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمقر مجلس الوزراء تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس أن اللقاء تناول الجهود المحلية لإجراء الانتخابات والتنسيق مع الدول الإقليمية المهتمة بالملف الليبي، لتوحيد الجهود الدولية لدعم ليبيا في إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع حسب المصدر على التعاون الإيجابي بين كافة مؤسسات الدولة لنجاح عمل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.