مكافحة المخدرات تتمكن من اختراق شبكة ترويج مخدرات تتعامل مع مواطن ليبي مقيم في مصر.

طرابلس 18 يوليو 2023م (وال )- تمكن جهاز مكافحة المخدرات فرع المرقب من اختراق شبكة ترويج مخدرات تتعامل مع شخص ليبي الجنسية مقيم في جمهورية مصر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن عناصر الجهاز تمكنوا من ضبط شخصين قاما بالتنسيق معه لشراء كمية من المخدرات بحوزتهم ثلاثة كيلو جرام من مخدر الحشيش .

وأضافت الوزارة في بيانها أنه وبعد تفتيش منزل أحد المضبوطين بعد أخذ اذن النيابة وبالتعاون مع البحث الجنائي زليتن تم العثور على عدد من الأسلحة والذخائر داخل المنزل .

وأكد البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص .

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