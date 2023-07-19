مهنئا الليبيين بالعام الجديد ( باثيلي) : اتمني أن يحمل العام الجديد تقدماً حقيقياً يمهد الطريق لإجراء الانتخابات بتوافقٍ واسع بين جميع الفرقاء السياسيين .

طرابلس 19 يوليو 2023 م ( وال ) – هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” الشعب الليبي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وأعرب ” باتيلي ” عن أمنياته أن يحمل العام الجديد تقدماً حقيقياً يمهد الطريق لإجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الفرقاء السياسيين.

وقال في تغريدة نشرتها البعثةالأممية عبر صفحتتها بالفيسبوك (( دعونا نوحد الجهود ونعمل معاً للتوصل إلى حلول وسط تُجنب ليبيا دوامة المراحل الانتقالية ومخاطر الانقسام، وتضعها على طريق السلام والاستقرار المستدامين )) .

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