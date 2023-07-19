الجزائر والصين تؤكدان أهمية الحلول السياسية والسلمية للقضايا والأزمات العربية

بكين 19 يوليو 2023 م ( وال ) أكدت الجزائر والصين ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية وسلمية للقضايا الساخنة وللأزمات بالمنطقة العربية وخاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن والسودان وذلك عبر الحوار والتشاور على أساس احترام سيادة دول المنطقة، واستقلالها وسلامة أراضيها، والتأكيد على رفض التدخلات الأجنبية، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تنشط على أراضيها.

جاء ذلك خلال البيان المشترك الذي أصدرته الجزائر والصين عقب المحادثات الموسعة والمنفردة بين رئيسي البلدين، “عبد المجيد تبون “، و “شي جين بينغج “، في العاصمة الصينية بكين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى الصين منذ أمس وتستمر حتى 21 من شهر يوليو الجاري.

وبحسب البيان، أعرب الرئيسان عن تقديرهما للتعاون المثمر بين الجانبين على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، كما أشارا إلى أهمية توقيت هذه الزيارة، تزامنا مع احتفال الدولتين هذه السنة بالذكرى الخامسة والستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

كما قرر الرئيسان الجزائري والصيني مواصلة تكثيف التشاور السياسي على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والأمنية والدفاعية، وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتعزيز أكبر للمصالح المشتركة.