ليبيا نيوز

المشري وعميد بلدية نالوت يبحثان المشاكل التي تواجه البلدية في توفير الخدمات للمواطنين وسبل تذليلها.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  طرابلس 19 يوليو 2023 م. ر ( وال ) –  استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة   “خالد المشري” أمس الثلاثاء ، عميد بلدية نالوت  “عبد الوهاب الحجام” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الاعلامي للدولة أن اللقاء تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه البلدية في توفير الخدمات للمواطنين وسبل تذليلها، كذلك مناقشة قضايا تهريب الوقود والبشر، 

 وشدد “المشر ي ” حسب المكتب الاعلامي على ضرورة الاهتمام بالبلديات وتقديم جميع الخدمات لها وتحقيق التنمية فيها ، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية  ، مؤكدا على دور المصالحة الوطنية في تحقيق السلم الاجتماعي ودور الأعيان بالمناطق في تحقيق المصالحة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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