بريطانيا تعتزم تحديث رؤوسها الحربية النووية

لندن 19 يوليو 2023 م ( وال ) تعتزم بريطانيا تحديث رؤوسها الحربية النووية ، وكذلك وسائل إيصالها ، وفقًا للنسخة الجديدة من خطة تطوير القوات المسلحة الملكية البريطانية.

تشير الخطة ، التي نُشرت يوم أمس الثلاثاء ، إلى أن البرلمان صوت في عام 2016 لصالح تحديث قوات الردع النووي البريطانية ، واستبدال غواصات فانجارد بأربع غواصات جديدة مدرعة.

وأكدت الوثيقة أن هذا البرنامج يتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المقرر, وتنص الخطة كذلك على تجديد الرءوس النووية واستبدالها بالرءوس الجديدة المحلية الصنع، حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

وأشارت الخطة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية حصلت على ثلاثة مليارات جنيه إسترليني إضافي لفترة السنتين المقبلتين، و6 مليارات لفترة السنوات الثلاث التالية. ويبلغ حجم الميزانية العسكرية البريطانية حاليًا 48.6 مليار جنيه إسترليني “63.4 مليار دولار”.

وتمتلك القوات البريطانية الآن أربعة غواصات نووية من نوع “فانجارد”، من المخطط استبدالها بغواصات “دريدنوت”، ومن المخطط كذلك زيادة عدد الرءوس النووية من 225 إلى 260 قطعة.

يشار إلى أن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، أعلن في شهر مارس الماضي، أن المملكة المتحدة ستزيد ميزانيتها الدفاعية بما مجموعه 11 مليار جنيه إسترليني “ما يعادل 13 مليار دولار” على مدى السنوات الخمس المقبلة.