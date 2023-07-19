وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لـ المنفي: ندعم قرار تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق العام .

طرابلس 19 يوليو 2023 م. ر ( وال ) – أشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام ” روزماري ديكارلو” بالقرار الذي اتخذه المجلس الرئاسي مؤخرا والقاضي تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” من المسؤولة الأممية مساء أمس الثلاثاء، وفق للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس .

كما قدمت “ديكارلو ” خلال الاتصال شكرها للمنفي والمجلس الرئاسي ((للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، وخاصة في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات)) .

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