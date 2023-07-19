ليبيا نيوز

( المنقوش ) تستقبل وفدا فلسطينيا برئاسة مساعد وزير الخارجية .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 19 يوليو 2023م ( وال )- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” صباح اليوم بطرابلس , وفداً من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية لدولة فلسطين السفير ” عماد زهيري ” .

   وقالت الوزارة إن الاجتماع استعرض إجراءات حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل إقامة الجالية الفلسطينية بليبيا ، والتي أثنى عليها الوفد الرسمي الفلسطيني ، واعتبر أنها تصب في اتجاه تعزيز الدور التاريخي لدولة #ليبيا المساند للشعب الفلسطينى .

    كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لمُذكرات التفاهم المُبرمة بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائيَّة وتوثيق علاقات الشعبين التاريخية .

    ..( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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