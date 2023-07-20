وزير الحكم المحلي يبحث مع عدد من عمداء البلديات ميزانية التنمية.

طرابلس 19 يوليو 2023م (وال)- بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي، مع عمداء عدد من البلديات ميزانية التنمية الخاصة بمشروعات عودة الحياة.

وذكرت وزارة الحكم المحلي أن بلديات صرمان، صبراتة، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، الأصابعة، الجميل، مزدة، زوارة، رقدالين، وازن، العجيلات، ظاهر الجبل، الناصرية، العامرية ككله، الزاوية، الرحيبات شاركت في هذا الاجتماع.

كما تناول الاجتماع حسب الوزارة مراجعة الإجراءات المتعلقة بالمشروعات المقامة بكل بلدية، والتحقق من نسب الانجاز الفعلية للمشروعات تحت التنفيذ ومتابعة الاجراءات الخاصة بالمشروعات التي تحت التعاقد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاولويات الخاصة بالبلديات فيما يتعلق بحل المختنقات العاجلة، وكافة المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه البلديات، إضافة إلى آلية صرف ميزانية الباب الثاني،و كيفية تسليم السيارات لعمداء والأعضاء الحرس البلدي والإصحاح البيئي .