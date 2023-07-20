ليبيا نيوز

برنامج الغذاء العالمي يعلن حاجته إلى قرابة 900 مليون دولار لعملياته في السودان.

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

روما 19 يوليو 2023 (وال) – أعلن برنامج الغذاء العالمي إنه يحتاج إلى قرابة 900 مليون دولار لعملياته في السودان ودعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الدول المجاورة، بما في ذلك اللاجئين الوافدين حديثًا.

وقال بيان لبرنامج الأغذية العالمي إنه “يحتاج بشكل عاجل إلى 730 مليون دولار لعملياته في السودان و (178.4 ) مليون دولار لدعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تشاد ومصر ، بما في ذلك الوافدون الجدد واللاجئون الحاليون والمجتمعات المضيفة الضعيفة”.

 وحسب التقديرات فقد نزح أكثر من 3.3 مليون شخص داخليًا وخارجيًا بسبب الحرب الأهلية المستمرة في السودان.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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