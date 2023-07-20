المنفي يشدد على ضرورة تأمين الحدود للحد من الهجرة ومحاربة الإرهاب.

طرابلس 19 يوليو 2023 م(وال)- شدد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي ، على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة.

وأبدى المنفي خلال اجتماع أمني موسع عقده اليوم الاربعاء بحضور عدد من الأجهزة الأمنية استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن.

وحسب المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي فقد حضر هذا الاجتماع الأمني الموسع رئيس جهاز المخابرات فريق أول حسين العائب، وآمر قوة مكافحة الإرهاب لواء محمد الزين، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية لواء نوري شراطه، ومستشار رئاسة الأركان العامة للشؤون الأمنية وأمن الحدود لواء محمد أبوبكر لاكري، ورئيس غرفة عمليات الجيش برئاسة الأركان لواء عبدالفتاح البلوق، ورئيس جهاز خفر السواحل لواء صلاح أبوحجر، ومدير إدارة الهجرة غير الشرعية بالجهاز عميد سالم أوحيدة، وآمر قسم التحري والمعلومات بقوة مكافحة الإرهاب عميد فاروق محمد شنينة، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالجهاز عميد خالد دحيم، وممثل عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عقيد عبدالرزاق الغزيوي، ومدير مكتب مكافحة الإرهاب بالمجلس الرئاسي حسام عبدالقادر.

وجرى خلال الاجتماع وفقا للمكتب الاعلامي التباحث حول بعض الأمور الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.