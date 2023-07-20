روسيا تعتبر السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا ناقلات عسكرية .

موسكو 19 يوليو 2023م(وال)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود حاملة لشحنات عسكرية، اعتبارا من منتصف الليلة في أعقاب انتهاء اتفاق تصدير الحبوب.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بدءا من منتصف ليل 20 يوليو الجاري، سيتم التعامل مع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات النظام في كييف”.،.

وأعتبرت وزارة الدفاع الروسية الأجزاء الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية من المياه الدولية في البحر الأسود غير آمنة للملاحة .

وأضافت أن موسكو ستعتبر أيضا الدول التي ترفع علمها السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا متورطة في النزاع إلى جانب نظام كييف.