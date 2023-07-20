باتيلي يدعوا الأطراف الليبية إلى العمل معا لتجنيب البلاد دوامة المراحل الانتقالية ومخاطر الانقسام.

طرابلس 19 يوليو 2023م (وال ) – دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” كافة الأطراف الليبية إلى توحيد الجهود والعمل معاً لايجاد الحلول لتجنيب البلاد دوامة المراحل الانتقالية ومخاطر الانقسام.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ” باتيلي ” عبر حسابه بموقع ” تويتر ” هنأ من خلالها الشعب الليبي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .

وقال ” باتيلي ” يطيب لي أن أتقدم للشعب الليبي بأطيب التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد متمنيا أن يحمل هذا العام تقدماً حقيقياً يمهد الطريق لإجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الفرقاء السياسيين “.

كما دعا الجميع إلى توحيد الجهود والعمل معاً لإيجاد الحلول لتجنيب ليبيا دوامة المراحل الانتقالية ومخاطر الانقسام، وتضعها على طريق السلام والاستقرار المستدامين.

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