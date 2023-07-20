الجامعة العربية وامريكا تؤكدان تعزيز التعاون في مجالات السلام والأمن والتكامل الاقتصادي.

واشنطن 20 يوليو 2023 م ( وال ) – أكدت جامعة الدول العربية وامريكا حرصهما على تعزيز العلاقات والالتزام بزيادة التعاون في القضايا المهمة للطرفين بما في ذلك تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي.

وأكد بيان مشترك صدر في ختام جلسة مباحثات مشتركة عقدت في واشنطن، أمس، حول “الحوار الإستراتيجي بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأمريكية”، وقوف الجانبين معا وبحزم في مكافحة التطرف والعنف والإرهاب، ودعم التزامهما بمواصلة الجهود الجماعية لمواجهة التهديدات لأمن السفن التي تبحر عبر الممرات المائية في المنطقة التي تعد بالغة الأهمية للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وعزمهما على العمل لضمان تمكين المرأة اقتصادياً، ومشاركتها في عمليات صنع القرار.

وتناولت الجلسة عددا من الموضوعات تتعلق بالحد من التوترات في الصراعات الإقليمية، وتغير المناخ والأمن الصحي، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيم العالمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما.

وأوضح البيان أنه جرت مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا والأزمات المهمة، بما في ذلك السلام في الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فضلا عن الأزمات السياسية الأخرى في المنطقة والعالم مثل منع الانتشار والحد من التسلح، والقضايا متعددة الأطراف، وأهمية تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتحسين الصحة العامة والأمن الصحي في الشرق الأوسط.

….( وال ) …..