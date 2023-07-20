اليابان تقترح على الصين إجراء حوار لبحث خطتها المتعلقة بإطلاق مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في البحر

طوكيو 20 يوليو 2023 م ( وال ) اقترحت اليابان على الصين إقامة حوار يضم خبراء نوويين من كلا البلدين؛ لمناقشة خطة طوكيو لإطلاق المياه النووية المعالجة من مجمع فوكوشيما في البحر، حسبما ذكرت مصادر حكومية يابانية مساء أمس الأربعاء.

و وفقا ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية – إن الصين، التي ما زالت تعارض الخطة، لم تستجب بعد للدعوة لإجراء مشاورات. وتهدف اليابان، التي تلقت تطمينات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلامة الخطة، إلى بدء إطلاق المياه في هذا الصيف.

هذا فيما قالت المصادر إن اليابان تأمل في أن تمنع مناقشات الخبراء الصين من تسييس قضية تصريف المياه.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه الصين اختبارات إشعاع شاملة على واردات المأكولات البحرية من اليابان.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرت في تقرير قدمته إلى الحكومة اليابانية إلى أن الخطة تتماشى مع معايير السلامة العالمية وسيكون لها “تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة”.

لكن الصين، حثت اليابان على عدم تنفيذ الخطة، قائلة إن مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلامة لا تشكل “ضوءًا أخضر” لتصريف ما تسميه “المياه الملوثة بالنووي” في البحر.