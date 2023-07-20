الارصاد الجوي ، أجواء صيفية مشمسة مع درجات حرارة مرتفعة على شمال غرب وجنوب البلاد.

طرابلس 20 يوليو 2023 م ر ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على شمال غرب وجنوب البلاد ، اليوم الخميس، مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال الشرقي.
وأوضح المصدر في نشرته اليوية منطقة راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:- حالة السماء: السماء صافية.
الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ على الساحل ، ومابين (40-43)مْ على الدواخل.
– الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ.
– الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ.
– الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ .
….( وال ) …..
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