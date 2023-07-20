الارصاد الجوي ، أجواء صيفية مشمسة مع درجات حرارة مرتفعة على شمال غرب وجنوب البلاد.

طرابلس 20 يوليو 2023 م ر ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على شمال غرب وجنوب البلاد ، اليوم الخميس، مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح المصدر في نشرته اليوية منطقة راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:- حالة السماء: السماء صافية.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ على الساحل ، ومابين (40-43)مْ على الدواخل.

– الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ.

– الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ.

– الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ .

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