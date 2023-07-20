بولندا تمدد حظرها للحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام الجاري

وارسو 20 يوليو 2023 م ( وال ) أعلن وزير الزراعة البولندي “روبرت تيلوس ” ، أمس الأربعاء أن بولندا من بين خمس دول متاخمة لأوكرانيا، وقعت على موقف مشترك بشأن تمديد حظر استيراد أربعة أنواع من الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري.

وقال تيلوس بعد محادثات بين وزراء الزراعة في الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -بولندا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا – “في الاجتماع حددنا ووقعنا موقفا مشتركا – لدول المواجهة الخمسة – يتعلق بشكل أساسي بتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب إلى بلداننا حتى نهاية العالم إي بعد منتصف شهر سبتمبر القادم.

مشيرا إلى أنه تمت دعوة وزيري أوكرانيا ومولدوفا لحضور المحادثات، مضيفا بقوله “لم يأت الوزراء لأسباب خارجية، ونأمل أن نلتقي بهم في المستقبل، ونؤكد أن الوزراء الخمسة أرادوا مساعدة أوكرانيا في نقل إنتاجها الزراعي.”

وفرضت بعض البلدان، بما في ذلك بولندا، قيودًا أحادية الجانب على المنتجات الأوكرانية ردًا على موجة احتجاجات المزارعين الذين اشتكوا من أن السلع الأوكرانية أدت إلى انخفاض الأسعار المحلية وجعلت من الصعب عليهم بيع منتجاتهم الخاصة.