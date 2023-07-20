أسعار القمح تواصل الارتفاع في أكبر زيادة يومية لها منذ عشر سنوات

نيويورك 20 يوليو 2023 م ( وال ) ذكرت وكالة بلومبرج، أن أسعار القمح واصلت الارتفاع بعد أكبر زيادة يومية لها في عشر سنوات أمس الأربعاء، حيث أدت التهديدات الروسية للسفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية إلى تصعيد الصراع حول صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

وقد ارتفعت العقود المستقبلية في مدينة شيكاغو 1.3% بعدما قفزت 9% تقريباً في مرحلة ما خلال الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة منذ 2012. وذلك بعد أن حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن جميع السفن في البحر الأسود المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية ستُعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية اعتباراً من اليوم الخميس بحسب وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا التحذير بعد إنهاء روسيا اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي أبقى الصادرات الأوكرانية تتدفق عبر ذلك الممر. وتعد موانئ أوكرانيا على البحر الأسود شرياناً حيوياً لصادراتها؛ حيث شكًل منفذاً للجزء الأكبر من الشحنات على مر التاريخ، كما أن موسم الحصاد مستمر حالياً. وقد يؤدي إغلاق الممر إلى إبطاء وصول المحصول التالي إلى الأسواق.

من جهته أوضح ” دينيس فوزنيسينسكي “، كبير محللي الزراعة في مجموعة رابوبانك للتحليل الإقتصادي ، أن تراجع الحبوب المتاحة من أوكرانيا يعني قلة الصادرات خلال فترة الحصاد الحاسمة في البحر الأسود.

وأضاف “هذا على المدى الطويل يعني زيادة مخزون الحبوب في أوكرانيا، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار الأوكرانية، وتراجع هوامش أرباح المزارع هناك، مع تقلص الزراعة.