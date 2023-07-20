الولايات المتحدة توافق على تزويد ألمانيا بصواريخ جو – جو متوسطة المدى بقيمة 2.9 مليار دولار.

واشنطن 20 يوليو 2023 م ( وال ) أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، موافقة الولايات المتحدة على تزويد ألمانيا بصواريخ جو – جو متوسطة المدى بقيمة 2.9 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها: “اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى حكومة ألمانيا، وذلك لصواريخ جو – جو متقدمة ومتوسطة المدى من طراز “إيه آي إم-120 أمرام” ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.9 مليار دولار”.

وحسب بيان صادر عن البنتاجون ، فإن الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز “ناسامز”، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار “فوينيكس غوست” و”سويتش بليد”، ولم يتم تحديد عددها.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن ” والمستشار الألماني ” أولاف شولتس ” أعلنا خلال مكالمة هاتفية، في شهر يناير الماضي ، عن اعتزام بلديهما تسليم أوكرانيا مركبات مشاة قتالية من طرازات مختلفة. كما تعهدت ألمانيا بتعزيز مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا، وتزويدها بمنظومة دفاع جوي من طراز “باتريوت”.

فيما طلبت أوكرانيا من ألمانيا مرارا إرسال دبابات قتالية ألمانية رئيسية من طرز ليوبارد ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردير.وتتحفظ الحكومة الألمانية على تسليم دبابات لكييف بحجة أن مثل هذا الإجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين وأن ألمانيا يجب ألا تتورط كما حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.