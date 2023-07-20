الأردن يستضيف مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في شهر أكتوبر المقبل

بيروت 20 يوليو 2023 م ( وال ) إجتمع رئيس غرفة تجارة الأردن ” خليل الحاج توفيق ” ، مع أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور ” خالد حنفي ” ، بمقر الاتحاد بالعاصمة بيروت، لبحث التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تستضيفه الأردن خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكد الحاج توفيق، في بيانٍ لغرفة تجارة الأردن اليوم الخميس ، أهمية المؤتمر الذي سيركز على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات، مبينًا أن ما نشهده اليوم من ثورة رقمية أوجدت اقتصادات جديدة، ووضعت قواعد جديدة للأسواق، تستدعي من جميع البلدان العربية، ولا سيما القطاع الخاص إلى تأهيل بنيته وأخذ زمام المبادرات غير التقليدية، باعتباره يملك قوارب العبور لاستيعاب هذا التطور المحوري.

من جهته نبه أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يجب أن تتخطى مفهوم التبادل التجاري والاستثماري التقليدي، حتى تصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، ما يزيد من القدرة التنافسية للدول العربية والتقدم الاقتصادي.

وينظم المؤتمر الذي سيفتتح في الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، بمشاركة رسمية عربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل.