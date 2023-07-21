أمريكا والصين يبحثان سبل تعاون لمواجهة تغيرات المناخ .

بكين / سنغافورة 20 يوليو 2023 (وال) ـــ قالت وكالة “رويترز” ان محادثات المناخ هذا الأسبوع بين الصين والولايات المتحدة كانت مدعومة بحسن النية ، لكن أكبر دولتين ملوثتين للكربون في العالم حققا أكثر في تصحيح لعلاقتهما الدبلوماسية خلال محاربتهما تغير المناخ .

وذكرت الوكالة انه على الرغم من العلاقة القوية بين المبعوثين المخضرمين للبلدين ، كانت التوقعات بحدوث انفراجة منخفضة عندما جلس “جون كيري” و”شي زينهوا” لمدة ثلاثة أيام من المحادثات في بكين حتى يوم أمس الأربعاء.

فقد دعا المبعوث الأميركي الخاص لشئون المناخ “جون كيري” خلال زيارة الى الصين، بدأت أول من أمس الثلاثاء إلى تعاون جديد بين القوتين العظميين لمواجهة الاحترار المناخي وتغير المناخ .

وركز كيري خلال لقائه على ضروة تقليل اعتماد الصين على الفحم ووضع أهداف لتقليل درجة حرارة الأرض ، وخفض انبعاثات غاز الميثان والحد من استخدام الفحم وإزالة الغابات، ودعم الدول الفقيرة للتعامل مع تغير المناخ

وكانت هذه هي المرّة الثالثة التي يزور فيها المسئول الأمريكي الصين منذ توليه منصبه .

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