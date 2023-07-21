النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول الشرطة الزراعية بالقره بوللي بتهمة التقصير.

طرابلس 20 يوليو 2023م (وال)-أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مركز الشرطة الزراعية في القره بوللي احتياطيا، بتهمة تقصيره في الإبلاغ عن حادثة الاعتداء على 22 هكتارا من أملاك الدولة اللبيبة شرقي مدينة طرابلس.

وذكر مكتب النائب العام أن نيابة النظام العام بمحكمة استئناف طرابلس، بحثت ظروف واقعة غزو اثنين وعشرين هكتاراً من أملاك الدولة اللبيبة شرقي مدينة طرابلس؛ فأسفرت إجراءات التحقيق عن إثبات توجه سلوك الجاني نحو قطع أشجار العقار محل الجريمة ؛ وجرف تُرْبَتَهُ حتى يتَهَيَّأ َله الاستيلاء عليه.

وأشار المكتب إلى أن التحقيق أثبت تقصير مسؤول مركز الشرطة في أداء واجب التبليغ وإمساكه دون سند قانوني عن مباشرة الإجراءات الأولية في مواجهة مرتكب الفعل ؛ حيث امر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأضاف مكتب النائب اللعام أن المحقق أمر بجلب مرتكب الفعل وغيره ممن أسهموا جنائياً في تمام الواقعة موضوع التحقيق .